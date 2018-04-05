  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.002
    EURO 4.915
  • BIST 113975.62
    ALTIN 171.679
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın

Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın

Hendek ilçesinde PVC, kauçuk ve konveyör kayış fabrikasının depo bölümünde çıkan yangında, bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sakaryada kauçuk fabrikasında yangın

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki PVC, kauçuk ve konveyör kayış fabrikasında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, PVC, kauçuk ve konveyör kayış firmasının ham madde deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikanın güvenlik görevlisinin fark ederek durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerini de saran alevlere Akyazı, Hendek, Dörtyol ve Adapazarı itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti. Ekiplerin uzun süren uğraşlarıyla kontrol altına alınabilen yangında, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Fabrika yanında bekletilen sağlık ekipleri itfaiye erine müdahalede bulundu.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER