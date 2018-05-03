  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Sakarya'da kauçuk deposunda yangın

Sakarya'da kauçuk deposunda yangın

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan yangında, kauçuk ve plastik malzemeler bulunan bir depo kullanılamaz hale geldi.

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Sakaryada kauçuk deposunda yangın

Beşköprü sanayi bölgesinde, kauçuk ve plastik malzemelerin konulduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti.

Çevredeki vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı.

Depo ve içindeki malzemeler ile bir traktörün kullanılamaz hale geldiği, bazı iş yerlerinin de zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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