Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca örgütün sağlık yapılanmasına yönelik operasyonda, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtilen 17 şüpheli ile başka bir operasyonda gözaltına alınan biri memur iki kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu sağlık personeli E.K, Y.S, S.Ö, M.K, U.İ, D.Ç, E.Y, B.Ç, S.I, Y.H, E.Ö, C.A, F.G, N.A, M.Y, Ö.Y ve E.A ile memur C.G. ve ev hanımı N.A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. AA