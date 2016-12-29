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Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Sakaryada FETÖ/PDY soruşturması

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, örgütün üniversitelilerden sorumlu "ablaları" oldukları iddia edilen 8 kadın hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, başka bir soruşturma kapsamında "FETÖ üyesi" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli de adliyeye getirildi. AA

Etiketler: Sakarya'da FETÖ, fetö, sakarya
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