Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, örgütün üniversitelilerden sorumlu "ablaları" oldukları iddia edilen 8 kadın hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, başka bir soruşturma kapsamında "FETÖ üyesi" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli de adliyeye getirildi. AA