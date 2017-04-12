Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya'daki bazı adreslere operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen M.U. ile F.B. tutuklandı. B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Ayrıca, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle, haklarında yakalama kararı çıkarılan S.B, H.B, M.Y, M.İ, ve F.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.