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Buradasınız : » » Sakarya'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon

Sakarya'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon

Sakarya merkezli 11 ilde, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

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Sakaryada FETÖnün &quot;mahrem askeri yapılanması&quot;na operasyon

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "mahrem askeri yapısı"na yönelik Sakarya merkezli Balıkesir, Şırnak, Adana, Çanakkale, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Tunceli illerinde yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i, Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Aralarında askeri öğrenci, astsubay, teğmen ve uzman çavuşun da bulunduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Ankesörlü ve sabit telefonlarla görüşme yapmışlar

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "mahrem askeri yapısı" içerisinde bulunmuş, TSK içerisine sızmış şüphelilerin, ankesörlü ve sabit telefonlar üzerinden görüşme yaptığı bilgisine ulaşılmasının ardından Sakarya merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA  

Etiketler: PDY, gözaltı, fetö
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