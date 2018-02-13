Sakarya'da FETÖ sanığı 24 polisin yargılandığı dava

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından bazı sanıklar, bir önceki duruşmada mahkeme dosyasına gelen "ByLock" içeriklerine ilişkin savunma yaptı.

Sanık A.Ö., "ByLock" içeriklerini incelediğini, aleyhte olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Ben hiçbir suç işlemedim, hiçbir örgüte üye değilim. Benim tarafım bellidir, vatan ve milletimin yanındayım. ByLock içeriklerini kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." dedi.

Sanık E.Ç. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydederek, "ByLock içeriklerini inceledim. Böyle bir programı kullanmadım. Bu verilere göre mahkumiyet kararı verilecekse sadece ben değil ailem de mağdur olacaktır. Beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da "ByLock" içeriklerini kabul etmediklerini aktararak, beraatlarını istedi.

Söz alan sanık avukatları, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, "ByLock" içeriklerinden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini dile getirerek, müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 4 önceki oturumda verdiği 24 emniyet mensubunun, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, karar verilmek üzere dosyanın incelemeye alınması için duruşmayı 2 Mart'a erteledi.

26 sanık yargılanıyor

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memuru 26 sanık hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bir sanığın "tehdit" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla, bir sanığın ise "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, darbe girişiminin ardından yapılan çalışmada, dosyada bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli emniyet mensuplarının önce açığa alındığı, daha sonra KHK ile ihraç edildiği aktarılıyor.

Sanıkların örgüt adına himmet verdiği ve topladığı anlatılan iddianamede, sanıkların FETÖ/PDY ile süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden organik bağ kurduğu, üzerilerine atılı "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Mahkeme heyeti, davanın önceki duruşmalarında, firari 2 sanığın dosyasını ayırmıştı.

Kaynak: AA