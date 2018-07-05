Sakarya'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İHA