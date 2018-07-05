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Sakarya'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Sakarya’da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

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Sakaryada FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA 

Etiketler: operasyon, gözaltı, fetö
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