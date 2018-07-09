Sakarya'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Sakarya'da FETÖ'nün gizli askeri yapılanması soruşturmasında ankesör veya sabit kontörlü telefonlar üzerinden haberleşerek, örgütsel toplantılar düzenlediği tespit edilen 22 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında, ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak ankesör veya sabit kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Operasyonda 22 şüpheliden 19 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltındaki 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı dün gözaltı kararı çıkarılmış, ilk etapta 17 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA