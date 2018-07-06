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Sakarya'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Sakarya'da FETÖ'nün gizli askeri yapılanması soruşturması kapsamında 17 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Sakaryada FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Sakarya'da FETÖ'nün gizli askeri yapılanması soruşturmasında ankesör veya sabit kontörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenlediği tespit edilen 17 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına soruşturma yürüttü. Ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak ankesör veya sabit kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen ve haklarında gözaltına kararı çıkarılan 22 şüpheliden 17 muvazzaf asker yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: AA

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