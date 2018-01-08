Sakarya'da DEAŞ operasyonu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun DEAŞ soruşturması kapsamında Aralık ayı sonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i daha adliyeye sevk edildi.

22-31 Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma için, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri iki ayrı operasyon düzenlemiş, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA