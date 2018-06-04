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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a 31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

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Sakaryada DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri 31 Mayıs Perşembe günü, terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türkiye uyruklu 14 kişi ile örgütün "Suriye yapılanması"nda sözde "kadı" ve "üst düzey komutan" olduğu belirlenen 1 Suriyeli ve DEAŞ'a Türkiye'den para temin ettiği belirtilen 4 yabancı uyruklunun da aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 20 kişiden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

19 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: sakarya, DEAŞ
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