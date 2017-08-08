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Sakarya'da Bylock operasyonu: 9 tutuklama

Soruşturma kapsamında "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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Sakaryada Bylock operasyonu: 9 tutuklama

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına çeşitli meslek gruplarından 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularından sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: sakarya, bylock, operasyon
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