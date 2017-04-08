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Sakarya'da ağaçlar beyaza büründü

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, çiçek açan ağaçların zarar görmesinden endişe ediliyor.

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Sakaryada ağaçlar beyaza büründü

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Aralıklarla kar yağışının devam ettiği ilçede Dikmen Yaylasında da kar kalınlığının 50 santimetreye kadar çıktığı bildirildi.

Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz, gece saatlerinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Mahallenin yüksek kesimlerinde ve yaylada kar kalınlığının 50 santimetreye kadar ulaştığını dile getiren Ayvaz, "İlçede ağaçlar çiçek açmıştı. Akşam hava sıcaklığı eksi 6'yı gösteriyor. Don olursa meyve ve fındık ağaçlarının büyük zarar göreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Ayvaz, Dikmen Mahallesi'nde 2014 yılının nisan ayında da kar yağışının gerçekleştiğini ve bazı yıllarda böyle sürprizlerle karşılaştıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler: sakarya, Kar yağışı
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