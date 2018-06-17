Sakarya'da 5 köpeğin zehirlendiği iddiası

Sakarya Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan hayvansever Sibel Arın Sezer, sabah saatlerinde kampüsteki köpekleri beslemek üzere Teknokent binası çevresine gittiğinde 5 köpeğin öldüğünü, 3 köpeğin de hastalandığını gördü.

Durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında hasta köpekler kentteki bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

"Sorumluların bulunması için talimatı verdik"

Üniversite kampüsünde olayın nasıl ve kimler tarafından yapıldığının araştırılması için ekiplere talimat verdiğini aktaran Serdivan Belediyesi Yusuf Alemdar, "Sorumlularını bulmak için emniyet, belediye ve üniversite olarak birlikte hareket ediyoruz. Talimatı verdik, sorumlularının bulunmasını arzu ediyoruz. Bunu kim neden yapmış bilmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Olayla ilgili emniyete ifade veren Sibel Arın Sezer de sabah saatlerinde kampüsteki hayvanları beslemek üzere evinden çıktığını söyledi.

Beslenme alanına gittiğinde ölen köpekleri bulduğunu anlatan Sezer, "Toplam 5 ölümüz var, 3 tane klinikte zehirlenme vakasından dolayı tedavi altında olan yavrumuz var. Ayrıca 8 yavru da kayıp, ne ölüsü ne de dirisi var. Klinikteki ilk tedavi sonucunda yazılan raporda, kimyasal zehirlenme, fare ya da böcek zehiriyle olduğu söylendi. Bunlar, Sakarya Üniversitesi'nde yaşamaya çalışan sahipsiz hayvanlar."

Olaya ilgi göstererek aydınlatılması için çalışan emniyet mensuplarına teşekkürlerini ileten Sezer, hayvanlara zarar verenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını yetkililerden talep etti.

Sapanca'da yavru köpek olayı

Sapanca'da da 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık alanda hayvanseverler tarafından patileri ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpek, tedavi için gönderildiği İstanbul'da ameliyat edilmesine rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA