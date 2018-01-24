Sakarya'da 309 kişi yemekten zehirlendi

Valilikten yapılan açıklamada, meydana gelen gıda zehirlenmesiyle ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, gıda zehirlenmelerine sebep olan bakterinin, vücuda girdikten sonra belli bir kuluçka süresini tamamlayarak belirti vermeye başladığı kaydedilerek, "Hastalığın etkilerinin ortalama 1 ile 3 gün arasında ortaya çıkması nedeniyle hasta sayımız günden güne değişiklik göstermiştir. Etkilerin ortaya çıkmaya başladığı ilk gün 71 olan hasta sayımız geçen süreç içerisinde bugün itibarıyla 22 doktor, 86 yardımcı sağlık personeli, 160 diğer hastane personeli, 17 hasta, 24 refakatçi olmak üzere toplam 309'dur." denildi.

Bugün itibarıyla 4 yardımcı sağlık personeli, 8 diğer hastane personeli olmak üzere 12 hastanın yatarak tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, hastaların yapılan kontrollerinde genel durumlarının iyi olduğunun tespit edildiği, çoğunun taburcu olacak duruma geldikleri belirtildi.

Kaynak: AA