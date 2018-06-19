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Sakarya’da 1117 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Sakarya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1117 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

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Sakaryada 1117 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Sakarya Jandarma Komutanlığı tarafından zehir tacirlerine operasyonlar sürüyor.

Jandarma ekipleri, Kocaali ilçesi Kirazlı Mahallesi’nde ormanlık arazide kenevir ekildiği istihbaratını aldı. Ekipler, şahıslara suçüstü yapmak için teknik ve fiziki takip başta olmak üzere geniş çaplı araştırma başlattı.

4 haftalık takip sonucu şahısların kimliklerini tespit eden jandarma operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonda şahısların ev ve eklentileri ile ormanlık alanda toplam 1117 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.A. ve S.A.’nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: sakarya, operasyon, kenevir, jandarma
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