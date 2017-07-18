Sakarya ve Kocaeli'de su baskınlarına karşı önlemler alındı

Sakarya ve Kocaeli'de belediye ekiplerince sağanak dolayısıyla olası su baskınlarına karşı gerekli önlemler alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) hava muhalefeti üzerine düzenlenen toplantıya, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve ilgili daire başkanlıkları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Keleş, mevcut hava durumunun mevsim normallerinin üzerinde bir yağış getireceğini belirtti.

Kente kısa sürede afete dönüşebilecek miktarda yağış düşebileceğine dikkati çeken Keleş, şehrin kuzey bölgelerinde oluşabilecek sel ihtimaline karşı dün geceden itibaren ekiplerin önlem almaya başladığını aktardı.

Sağanağın ardından oluşabilecek sel afetini en az zararla atlatmak için kentin kritik bölgelerindeki ekip sayısını arttırdıklarını vurgulayan Keleş, su baskını ihtimaline karşı çalışmalara 200'e yakın iş makinasıyla destek vereceklerini kaydetti.

Kardan da kent içindeki kritik noktalar, kent merkezi ve pek çok ilçenin SASKİ ve Büyükşehir'in kontrolü altında olduğunu belirterek, sahada 500'e yakın personelleri bulunduğunu, çalışmaları titizlikle yürüttüklerini, vatandaşlardan yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda hassasiyet beklediklerini bildirdi.

Kocaeli'de araç ve personeller hazır bekletiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Marmara bölgesinde etkili olan aşırı yağışlara karşı tedbirlerini aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, meteorolojinin uyarıları da dikkate alınarak ani yağışlardan kaynaklı su baskınlarına müdahale için araç ve personelin hazır bekletildiği ifade edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin, kenti etkisi altına alması beklenen aşırı yağışlara önlem amacıyla ekip kurduğu aktarılan açıklamada, İzmit ve Gebze ilçeleri merkezli olmak üzere 20 motopomp, 30 dalgıç pompa, 5 ana 7 yardımcı ekibin 7 gün 24 saat hazır bekletildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca olası fırtına durumlarında etkilenebilecek ağaçların devrilmesi veya dallarının kopmaması için de ek tedbirler alındığı belirtilerek, ihtiyaç duyulan noktalarda İSU'nun yaptığı kollektörler ve terfi istasyonunda da hazır bekleyen ekiplerin, biriken suyu tasfiye edeceği kaydedildi.