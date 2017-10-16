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Buradasınız : » » Sakarya merkezli otomobil hırsızlığı operasyonu

Sakarya merkezli otomobil hırsızlığı operasyonu

Sakarya merkezli 2 ilde otomobil hırsızlarına yönelik operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı, 22 çalıntı araç ele geçirildi.

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Sakarya merkezli otomobil hırsızlığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte ve İstanbul'da otomobil hırsızlarına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 22 çalıntı araç ele geçirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da otomobil hırsızlığında kullanılan malzemeler ile plakalar ve pompalı tüfek bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen çalıntı araçların sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Etiketler: sakarya, otomobil hırsızlığı operasyonu
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