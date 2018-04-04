  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 asker gözaltına alındı.

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Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Sakarya merkezli 9 ilde 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen, halen aktif görevde bulunan 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubay gözaltına alındı.

Aktif görevde bulunan 2 astsubay ile 1 uzman onbaşının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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