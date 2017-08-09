Sakarya merkezli "ByLock" operasyonu

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Ağrı'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, O.A, S.A, E.Ç, O.Ç, S.Ç, A.D. ve H.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.