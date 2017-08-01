Sakarya merkezli 5 ilde "ByLock" operasyonu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Malatya ve Samsun'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, H.G, İ.G, C.C, R.B, E.E.Ç, S.Ç, M.B, Ö.Z.Ç, F.G, V.G, M.Ç, E.Ç,E, Ç.Ç, M.B, B.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.