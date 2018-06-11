Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Kocaeli Dudayev Parkı'nda düzenlenen iftar programının ardından vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyip dua etti.
Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.
Daha sonra getirilen Sakal-ı Şerif, tekbir getirilerek muhafaza edildiği yerden indirildi.
Alanın önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, sırayla gelerek Sakal-ı Şerifi gördü.
Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu da katıldı.
Kaynak: AA