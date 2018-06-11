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Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Kocaeli'de Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen iftarın ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

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Sakal-ı Şerifi görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Kocaeli Dudayev Parkı'nda düzenlenen iftar programının ardından vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyip dua etti. 

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Daha sonra getirilen Sakal-ı Şerif, tekbir getirilerek muhafaza edildiği yerden indirildi.

Alanın önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, sırayla gelerek Sakal-ı Şerifi gördü. 

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu da katıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Sakal-ı Şerif, iftar, Darıca Belediyesi
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