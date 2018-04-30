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Buradasınız : » » Şaka olsun diye trafikte eşini sıkıştırdı: 1'i bebek, 5 yaralı

Şaka olsun diye trafikte eşini sıkıştırdı: 1'i bebek, 5 yaralı

Düzce'de, yolda karşılaştığı eşi tarafından şaka olsun diye yolda sıkıştırıldığı ileri sürülen Gülcan Baş, panikleyip, kullandığı otomobille önündeki otomobile çarptı.

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Şaka olsun diye trafikte eşini sıkıştırdı: 1i bebek, 5 yaralı

Kaza, dün gece, D- 655 yolu Konuralp mevkisinde meydana geldi.

Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddiaya göre, Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı otomobili görünce, şaka olsun diye sıkıştırmaya başladı.

Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince, Mesut Yoldaş yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Gülcan Baş'ın, kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.

Mesut Yoldaş'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Barış Baş'ın, eşi Gülcan Baş'a şaka yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: şaka, kaza, düzce
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