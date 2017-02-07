Saka kuşu avlayan kişiye 2 bin 636 lira ceza

Trabzon'un Of ilçesinde koruma altındaki saka kuşlarını avlarken yakalanan kişiye 2 bin 636 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerince, koruma altındaki saka kuşlarını avlayan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, Of ilçesinde sahil yakınlarında tel kafeslerden oluşturulan kapan ve çalılıklara kurulan ağlarla saka kuşlarını yakalayan bir kişi, suç aletleri ve tuzak için kullandığı saka kuşlarıyla suçüstü yakalandı.

Şüpheliye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan yakaladığı 3 saka kuşu için bin 500 lira tazminat, bin 136 lira idari para cezası olmak üzere toplam 2 bin 636 lira para cezası uygulandı.