Şair Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı

Ülkü Tamer için, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ülkü Tamer'in cenazesi, Gümüşlük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Tamer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, sanat ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Neslihan Tamer: 'Beni Bodrum'a götür, orada toprağa ver' dedi

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Ülkü Tamer'in 25 yıllık eşi Neslihan Tamer, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin akciğer kanserine yakalandığını söyledi.

Kanserin bazı organlara da sıçradığını belirten Tamer, "Ciğerinden parça alınması söz konusuydu, ancak bunu kabul etmedi. Artık hastalık çok ilerlemişti. İyileşemeyeceğini bildiği için bunu kabul etmedi. Eşim 'Beni Bodrum'a götür, orada toprağa ver' dedi. Normalde İstanbul'da yaşıyorduk, buraya geldik." diye konuştu.

Tamer, eşinin çok merhametli bir insan olduğunu söyledi.

Salih Kalyoncu: Örnek, aydın bir insan olarak hatırlanacak

Oyuncu Salih Kalyon da Ülkü Tamer'in çok eski arkadaşı olduğunu belirterek, "Ülkü Tamer çevirileriyle edebiyatımıza katkılarıyla hatırlanır. Milliyet yayınlarını da yönetmişti. 50 yıldan fazla süren bir dostluğumuz var. Bodrum'da bir arada görüşüyorduk. Örnek, aydın bir insan olarak hatırlanacak." bilgisini verdi.

Oyuncu Enver Demirkan da Tamer'in sanat adamı olduğunu vurgulayarak, her zaman iyi bir insan olarak hatırlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA