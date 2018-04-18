Şair Cemal Safi cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak

Edebiyat camiasının sevilen şairi Cemal Safi, KOAH hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. 80 yaşındaki şair, bir haftadan beri bulunduğu hastanede dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Safi'nin cenazesi, 20 Nisan Cuma günü Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Gümüşköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bahçeli'den Cemal Safi için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "usta söz yazarı, şiirleriyle kalplere taht kurmuş, düzgün ve ahlaklı hayat çizgisiyle hürmet kazanmış, edebi kabiliyet ve kalitesiyle milletin hayranlığını hak etmiş" merhum Cemal Safi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, millete ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Devlet Bahçeli paylaşımında, "Merhum Cemal Safi ne güzel de söylemişti; 'Yakışmıyor cepheyi terk edişin, mert dayanır, namert kaçar sevdiğim. Fazla sürmez hatanı fark edişin, hüzün eken, hüsran biçer sevdiğim.' Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Cemal Safi kimdir?

1938 yılı Samsun doğumlu olan Cemal Safi, Sakarya İlkokulu'nda başladığı öğrenimine Samsun Sanat Okulu'nda son verdi.

Evli ve üç çocuk babası olan Safi'nin ilk şiirlerini Orhan Gencebay besteledi.

Safi, 1990 yılında 'Rüyalarım Olmasa', 1991 yılında 'Vurgun' adlı bestelerin güftekarı olarak iki yıl art arda yılın şairi seçildi. 1990 yılında müzikli bir şiir kasedi çıkaran Şair, 1993 yılına kadar yazdığı şiirlerini 'Vurgun' adlı ilk kitabında yayımladı.

Cemal Safi'nin şiirleri Orhan Gencebay, Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca gibi sanatçılar tarafından şarkı olarak yorumlandı.

Şairin bu güne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere, 150 civarında şiiri bestelendi.

Ünlü şair, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi.

Ayrıca Eminescu madalyası başta olmak üzere, defalarca Hürriyet'in Altın Kelebek, Milliyet'in Yılın En Sevilen Şarkıları birincilik ödülleri ile TRT'nin Yılın Şair'i gibi sayısız ödüle layık görüldü.

Kaynak: TRT Haber, AA