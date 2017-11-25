  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.947
    EURO 4.712
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.302
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sahte yılbaşı biletlerine dikkat!

Sahte yılbaşı biletlerine dikkat!

TESK Başkanı Palandöken, yeni yılın yaklaşmasıyla vatandaşları sahte yılbaşı biletlerine karşı uyardı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sahte yılbaşı biletlerine dikkat!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin açıklanmasının ardından sahte bilet satıcılarının iş başında olabileceğini söyledi.

Bu yıl 61 milyon lira olan yılbaşı ikramiyesinin sahtekarların iştahını kabarttığına dikkati çeken Palandöken, "Vatandaşlarımız bilet alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir satıcılardan alışveriş yapmalı." uyarısında bulundu.

Palandöken, bilet alırken güvenilir bayilerden alışveriş yapılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız her yılbaşında bilet satın alıp büyük ikramiye hayali kuruyor. Hayallerin suya düşmemesi için yılbaşı biletlerini alırken çok dikkatli davranmak gerek. Piyasaya sahte bilet süren sahtekarlar, vatandaşın hayalleriyle oynuyor. Geçmiş yıllarda yaşadıkları sahte bilet olayına kanmamaları için özellikle biletlerin Milli Piyango damgalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmeli."

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Piyango yılbaşı biletleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER