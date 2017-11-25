Sahte yılbaşı biletlerine dikkat!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin açıklanmasının ardından sahte bilet satıcılarının iş başında olabileceğini söyledi.

Bu yıl 61 milyon lira olan yılbaşı ikramiyesinin sahtekarların iştahını kabarttığına dikkati çeken Palandöken, "Vatandaşlarımız bilet alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir satıcılardan alışveriş yapmalı." uyarısında bulundu.

Palandöken, bilet alırken güvenilir bayilerden alışveriş yapılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız her yılbaşında bilet satın alıp büyük ikramiye hayali kuruyor. Hayallerin suya düşmemesi için yılbaşı biletlerini alırken çok dikkatli davranmak gerek. Piyasaya sahte bilet süren sahtekarlar, vatandaşın hayalleriyle oynuyor. Geçmiş yıllarda yaşadıkları sahte bilet olayına kanmamaları için özellikle biletlerin Milli Piyango damgalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmeli."

Kaynak: AA