Sahte web sitesiyle tatil satan dolandırıcılara dikkat

Türkiye’de onlarca 5 yıldızlı otelin web sitesini kopyalayan dolandırıcılar ilan ettikleri telefonlar üzerinden rezervasyon kabul ederek tatil paketleri satıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sahte internet sitesi dolandırıcılığının önüne geçebilmek için yeni sistemler uygulayacaklarını belirtti.

Bağlıkaya, vatandaşlara yetkili olmayan yerlerden alışveriş yapmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Biz seyahat acenteleri olarak internet sitelerinde yeni bir uygulamayla dijital bir plakalandırma sistemine geçeceğiz. Dolayısıyla o acentenin yasal olup olmadığı o barkodun üstüne gidip tıklandığında acentenin bütün sicili; sahibi kim, gerçekten belgeli mi değil mi, kaç yıllık acentedir, sermayesi nedir bunlara kadar görülebilecek şekilde acente web sitelerini güncelleyeceğiz. Bundan sonra vatandaşlarımıza böyle bir hizmet daha vereceğiz. Dolayısıyla yasal sitelerden ve yasal yerlerden alışveriş yapılmasına çok dikkat edilmeli bu hem kendi mağduriyetleri hem de vergi kaçağı açısından çok önemli.”

Kaynak: AA