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Buradasınız : » » Sahte reçeteyle devleti 20 milyon dolandırdılar

Sahte reçeteyle devleti 20 milyon dolandırdılar

Ankara'da hasta bezi kullanan kişiler adına sahte reçete düzenleyerek devleti dolandırdığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

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Sahte reçeteyle devleti 20 milyon dolandırdılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir hasta yakınının “yatalak bir hastanın hakkı olan bezi alamadığı” yönündeki başvurusu üzerine harekete geçti.

Söz konusu hasta adına hasta bezlerinin "kullanılmış" olarak kayıtlara girdiğini tespit eden ekipler, belirledikleri 3 medikal firmaya yönelik soruşturma başlattı.

Operasyonlarda çok sayıda sahte reçete ile çeşitli hastanelerde görevli nöroloji doktorları adına düzenlenmiş kaşeler ele geçirildi.

Hasta bezlerinin e-reçete kapsamı dışında olmasını fırsat bilen firma yetkililerinin bu yolla devleti 20 milyon lira zarara uğrattığı ve hasta bezlerini Türkiye’nin çeşitli illerinde sattığı belirlendi.

Olayla ilgisi oldukları tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

TRT HABER


 

Etiketler: ankara, sahte reçete, hasta bezi
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