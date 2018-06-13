Sahte profesör İstanbul'da gözaltına alındı

Sahte profesör Cüneyt Turan, Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı olduğunu söyledi.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu olduğunu, eğitimini yurt dışında sürdürdüğünü ve hiçbir hastasının ölmediğini anlattı.

10 binin üzerinde ameliyat

Hatta isminin başına koyduğu Profesör unvanıyla konferanslar verip, televizyon kanallarına konuk oldu. 10 binin üzerinde ameliyat yaptığını iddia ediyordu.

Lise mezunu çıktı

Sahte profesör Turan'ın iddia ettiği tüm öz geçmişinin yalan olduğu, yalnızca lise diplomasının olduğu ortaya çıktı.

Para karşılığı tedavi



Bazı hastalar tahlil sonuçlarını ona ulaştırdı ve para karşılığı hastaların sağlıklarıyla oynadı. Cüneyt Turan, İstanbul Emniyeti'nce göz altına alındı.

Kaynak: TRT Haber, AA