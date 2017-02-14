Sahte plakaya Darphane önlemi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, sahte plakalı araçların başta terör olayları olmak üzere gasp, hırsızlık gibi yasa dışı işlerde kullanıldığını, bu nedenle de plakaların mevzuata uygun orijinal ve okunaklı olmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

TŞOF olarak bunların önüne geçmek için büyük bir hukuki mücadele başlattıklarını belirten Apaydın, daha önceden Trafik Tescil Kuruluşu ile birlikte Federasyonca yetkilendirilen meslek odalarının mühürleriyle kullanılırken, yapılan değişiklikle tescil kuruluşunun mührünün kaldırılarak sadece plakanın basımını gerçekleştiren TŞOF'un mührünün yeterli görüldüğünü anımsattı.

"7 il için mühür yapımı başladı"

Sahte plakaların basım ve satışını önlemek amacıyla bazı illerde suç duyurularında bulunarak konuyu yargıya intikal ettirdiklerini aktaran Apaydın, şunları kaydetti:

"Söz konusu basılı kağıtlar ve tescil plakalarının TŞOF dışında basımını veya dağıtımını yapanlarla ilgili önlem alınmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ile uzun süredir çalışma sürdürülüyor. Bunun sonucu olarak yasa değişikliği gerçekleşmiştir. Ayrıca Federasyonumuzca plaka basımında kullanılan mühürlerin yeknesaklığını sağlamak, sahte mühür basımını engellemek amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasının caydırıcı olacağı değerlendirilmiş ve ilgili kuruma müracaat edilmiştir. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Bursa il ve ilçelerindeki 115 meslek odasının mühürlerinin yapımına başlandı. Yapımı tamamlanan yeni mühürlerin yetkili odalarımıza dağıtımı peyderpey gerçekleştirilmeye başlanmıştır."