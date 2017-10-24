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Sahte kimlik FETÖ şüphelisini ele verdi

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi sahte kimlikle yakalandı.

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Sahte kimlik FETÖ şüphelisini ele verdi

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi sahte kimlikle yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, cumhuriyet savcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama müzekkeresi bulunan İ.A'nın Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evinde arama yapıldı.

Şüphelinin kendisini Harun Akdağ sahte kimliği ile farklı bir şahıs olarak tanıtmaya çalıştığı ve hareketlerinden telaşlı olduğunun farkedilmesi üzerine yakalama müzekkeresindeki fotoğraftan şüpheli İ.A. olduğu anlaşıldı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma soruşturması kapsamında gözaltına alınan İ.A. hakkında belgede sahtecilik suçu kapsamında da adli tahkikat düzenlendi.

Etiketler: sahte kimlik, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
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