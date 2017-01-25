  • 25 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Sahte evrakla işsizlik maaşı alan FETÖ mensubu 6 kişi tutuklandı

Sahte evrakla işsizlik maaşı alan FETÖ mensubu 6 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY yönelik operasyonda, "örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 42 kişiden 6'sı daha tutuklandı.

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Sahte evrakla işsizlik maaşı alan FETÖ mensubu 6 kişi tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüte bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün "kurum imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Y, B.T, M.Ş, K.Ö, S.A. ve E.K. tutuklandı, C.K, İ.Y, İ.Y. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.

Sivas merkezli Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova'da, örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, bu parayı örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları ByLock kullanıcısı zanlılara yönelik 12 Ocak'ta başlatılan operasyonda 42 kişi gözaltına alınmıştı.

Firari 3 zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Etiketler: Sivas FETÖ, PDY, evrakta sahtecilik
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