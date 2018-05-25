Sahte engelli raporu düzenleyen şebekeye operasyon

Hastane ve kamu kurumlarındaki bağlantıları sayesinde para karşılığı isteyene engelli raporu çıkartan çeteye yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Şebekenin firari durumdaki 15 üyesine yönelik bu sabah saatlerinde düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ‘engelli bazı kişilerin yasal gelirlerinin fazla olmamasına rağmen lüks bir yaşam sürdükleri’ ihbarı üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kendisi de engelli olan H.Ş.’nin, hak etmedikleri halde engellilere tanınan ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen kişilere ‘engelli raporu’ alan bir çeteyi tespit ederek 3 Nisan tarihinde İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Para karşılığında engelli raporu alarak, emekliliği hak etmeyen kişileri dahi malulen emekli olmalarını sağlayan ve devleti milyonlarca lira mali zarara uğrattıkları belirlen 39 kişi yakalanmıştı.

Mali Şube Polisi, şebekenin firari durumdaki 15 üyesine yönelik bu sabah saatlerinde Bağcılar, Sultanbeyli, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Beykoz, Fatih ve Avcılar’da 16 ayrı adrese düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 13 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Polis, firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, şebekeye yönelik ilk dalga operasyonda, şüpheliler arasında SGK çalışanı, ebe hemşire ve hastane çalışanlarının da bulunduğu kaydedilmişti.

Kaynak: İHA