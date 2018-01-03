  • 03 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.766
    EURO 4.529
  • BIST 116362.27
    ALTIN 159.198
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sahte ehliyetini yeniletmek isteyen şüpheli gözaltına alındı

Sahte ehliyetini yeniletmek isteyen şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'da sahte ehliyetini yeniletmek isteyen şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sahte ehliyetini yeniletmek isteyen şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşayan N.Ş, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine giderek sahte olan sürücü belgesinin yenisini almak istedi.

Sahte sürücü belgesini emniyette yenilemek isteyen şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Sürücü belgesini kontrol eden polis memurunun ehliyetin sahte olduğunu anlaması üzerine N.Ş. gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
 

Etiketler: sahtecilik, gözaltı, ehliyet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER