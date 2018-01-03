Sahte ehliyetini yeniletmek isteyen şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşayan N.Ş, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine giderek sahte olan sürücü belgesinin yenisini almak istedi.



Sahte sürücü belgesini emniyette yenilemek isteyen şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Sürücü belgesini kontrol eden polis memurunun ehliyetin sahte olduğunu anlaması üzerine N.Ş. gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

