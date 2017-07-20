Sahte dolarla tatil yapan Suriyeli tutuklandı

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin 5 yıldızlı otellerde tatilini yaptıktan sonra faturaları sahte dolarla ödediği ihbarını aldı. Yapılan incelemede şüphelinin Suriye asıllı Ahmed Saljin (35) olduğu belirlendi.

Siteler Mahallesi’nde tatilini yaptıktan sonra 5 yıldızlı bir otelde bin 600 dolar, bir başka 5 yıldızlı otele de 700 dolarla ödeme yapan Suriyeli Ahmed Saljin’i takibe alındı. Ekipler, Suriyeli Saljin’in önce Bodrum’a ardından Mersin’e gittiğini tespit etti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri Saljin’i bir otelde yakalayarak Marmaris emniyet ekiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Zanlının Marmaris, Bodrum ve Mersin’de sahte Türk kimliği kullandığı, sorgulamada suçunu itiraf ettiği ve otellerde 10 bin doların üzerinde harcama yaptığı, bu harcamalarını sahte dolarla ödediği kaydedildi.