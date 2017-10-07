Sahte altınla kuyumcuları dolandıran zanlılar yakalandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kuyumcuyu sahte altınlarla dolandırdıkları iddiasıyla biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların daha önce 5 ilde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Kaman'daki iş yerine 27 FT 550 plakalı otomobille gelen biri kadın 3 kişinin sahte altın bozdurduklarını fark eden kuyumcu, polise ihbarda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkal bilgileri ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, takibin ardından S.K, M.Y. ve beraber hareket ettikleri E.H. adlı kadını çarşı merkezinde gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada çok sayıda kolye, bilezik, ziynet eşyası, farklı ebatlarda altın ve altın eritmekte kullanılan çakmak şeklinde pürmüz bulundu.

Antalya'dan yola çıkan şüphelilerin, Antalya, Denizli, Adana, Konya ve Aksaray'da farklı tarihlerde kuyumculardan altın dolandırıcılığı olaylarına karıştıkları belirlendi.

M.Y'nin GBT sorgusunda Adana, Denizli ve Antalya'dan altın dolandırıcılığı, sahte para, uyuşturucu ticareti ve silahla yaralamadan 14, S.K'nin de uyuşturucu ticareti ve hırsızlıktan suç kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali öncesinde ilçeye geldikleri ve kalabalıktan istifade ederek dolandırıcılık ve hırsızlık yapmayı planladıklarının belirlendiği öğrenildi.