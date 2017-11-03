  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

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'Şahinler' suç örgütünün lideri gözaltına alındı

Suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sedat Şahin gözaltına alındı.

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Şahinler suç örgütünün lideri gözaltına alındı

"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Sedat Şahin, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Şahin hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine, polis ekiplerince gözaltına alınan Şahin, Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik açılan, 74 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, aralarında Sedat Şahin’in de bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Şahinler, suç örgütü, Sedat Şahin, gözaltı
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