Sahilleri yüksek teknolojiyle denetliyorlar

Ege Denizi'nde teknolojik cihazlarla donatılmış uçak ve helikopterlerle tarama yapan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı, kazazedelere anında müdahale ederken bölgedeki kaçakçıların korkulu rüyası oldu.

Denizlerde göçmen, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, çevre kirliliği, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerin yanı sıra yüksek teknolojili cihazların yer aldığı uçak ve helikopterlerle havadan da faaliyet yürütüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığında 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan personel, günlük denetimlerinin yanı sıra anlık gelişebilecek deniz kazalarına da hemen müdahale etmek için hazır bekliyor.

Sahil Güvenlik helikopter ve uçaklarında görevli personel, öncelikle kontrol ve denetim yapacakları bölgenin coğrafi yapısı ve hava durumuyla ilgili harita üzerinde değerlendirme yapıyor.

Olay yerine ilk onlar ulaşıyor

Olay yerine ilk ulaşan Sahil Güvenlik Uçağı, 180 deniz mili uzaklıktan görüntü alabilen su üstü radarı ve termal kamerası sayesinde bölgenin yüksek çözünürlükteki taktik resmini kaydedebiliyor.

Karşılaşılan olayın niteliği ve büyüklüğünü tespit eden uçak, gerektiğinde can salı atarak kazazedeleri suyun üzerinde tutmaya çalışıyor ve olay yerine intikal eden su üstü unsurlarına zaman kazandırıyor. Helikopterdeki arama kurtarma operatörü, vinç yardımıyla denize inerek sepete aldığı kazazedeleri helikoptere taşıyor. AA