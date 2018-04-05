Sahil Güvenlik ve Jandarma'nın eğitim akademisi kapılarını açtı

Kuruluşu 1839'a kadar uzanan Jandarma Teşkilatı'nın personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk jandarma okulu, 1904'te Selanik'te kuruldu.

İstanbul, İzmit, Konya ve Ankara'da faaliyet gösteren okul, 1997'de şu an bulunduğu Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlası'na taşınarak Jandarma Okullar Komutanlığı adını aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Jandarma Okullar Komutanlığı kapatılarak yerine 31 Temmuz 2016'da yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kuruldu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, kapılarını açtı.

Çankaya İncek Mahallesi'nde bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın adeta göz bebeği konumunda. Akademi içerisinde Eğitim Merkezi Komutanlığı, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu ile Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü var.

Subay adayları Subay Eğitim Merkezi (SUEM) ve fakülte, astsubay adayları ise Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) ve meslek yüksek okulu bünyesinde teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçiriliyor.

Akademi'de kayıtlı subay ve astsubaylar, trafikten olay yeri incelemeye, haritacılıktan silaha kadar tüm branşlarda alanında uzman personelden ders alıyor.

Derste öğrendiklerini sahada uyguluyorlar

Aldıkları dersleri Akademi içerisindeki sahalarda uygulama imkanı da bulan subay ve astsubaylar, böylece sınıf ortamında edindikleri bilgileri daha kalıcı hale getiriyor.

Trafik derslerinde karayollarında karşılaşılan durumlarda nasıl davranmaları gerektiğine dair eğitim alan subay ve astsubaylar, olay yeri inceleme derslerinde bir olayın aydınlatılması için delil toplama konularında bilgilendiriliyor.

Haritacılık dersinde operasyon düzenlenecek bölgeye ait maket üzerinde planlamalar yapan subay ve astsubaylara, silah dersinde ise silahların özellikleri ve kullanım alanları anlatılıyor.

Silahla isabet oranını yükseltmek için atış poligonunda hedef karşısına geçen Akademi öğrencileri, hedefi doğru noktadan vurmak için çaba gösteriyor.

Şehitlik önünde "Komando Andı"

Akademi bünyesinde bulunan komando birlikleri ise, sahip oldukları yeteneklerle göz dolduruyor. Yüksek becerilere sahip komandolar, sergiledikleri performanslarla adeta düşmana korku salıyor.

Komando birliklerinin, Şehitler Anıtı önünde hilal şeklinde sıralanarak "Komando Andı"nı okuduğu anlar da görüntülendi.

Sosyal aktiviteler

Subay ve astsubaylar, Akademi bünyesinde bulunan sosyal tesislerden faydalanarak derslerin stresini atma imkanı buluyor.

Akademi'de bulunan subay ve astsubayların sportif faaliyetlerde bulunmasına da büyük önem veriliyor. Subay ve astsubaylar, Akademi'nin sahip olduğu olimpik tesislerde yeteneklerini geliştiriyor.

Ayrıca resim, satranç ve müzik gibi eğitsel kol faaliyetleriyle subay ve astsubayların, sahip oldukları sanatsal yetenekleri sergilemelerine de imkan tanınıyor.

Akademi bünyesinde geçmiş dönemlere ait üniforma, teçhizat ve belgelerin yer aldığı bir müze de bulunuyor. Müzede, eşyaları sergilenen şehitlerin hatıraları yaşatılıyor.

Akademinin misyonu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Akademi'de yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda istihdam edilecek muvazzaf ve sözleşmeli personelin temin ve eğitim faaliyetlerinden bahseden Kurtoğlu, ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar doğrultusunda Akademi'de yabancı öğrencilerin de öğrenim gördüklerini anlattı.

Kurtoğlu, Akademi'den mezun olan öğrenci ve kursiyerlerin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile jandarma iç güvenlik ve eğitim birliklerinde ilçe jandarma, jandarma karakol ve takım komutanı olarak istihdam edildiklerini söyledi.

Yeni personeller alınacak

Tuğgeneral Kurtoğlu, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığı adına 750 sözleşmeli ve muvazzaf subay, 4 bin 400 sözleşmeli ve muvazzaf astsubay ve 16 sözleşmeli devlet memuru; Sahil Güvenlik Komutanlığı adına ise 112 sözleşmeli ve muvazzaf subay, 235 sözleşmeli ve muvazzaf astsubay alımı yapılacağını açıkladı.

Başvurular 8 Nisan'da sona eriyor

Kurtoğlu, her iki komutanlık için subay alımlarının Ankara merkezli olduğunu, subay alımı için 19 Mart'ta başlayan başvuruların 8 Nisan'da sona ereceğini sözlerine ekledi.

4 bin 500 astsubay alımı için planlama yapılıyor

Yeni alımların da planlandığını belirten Kurtoğlu, "Aynı şekilde her iki kurum için bu ay 4 bin 500 sözleşmeli ve muvazzaf astsubayın alımına başlanması planlanmaktadır" dedi.

Geçen yıl uzman erbaş alımlarına 125 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyleyen Kurtoğlu, komando ve asayiş branşları için yeni alımın bu yıl sonbahar ve kış dönemlerinde yapılabileceğini ancak 2018 yılı kontenjanının dolması durumunda bu yıl yeni alım yapılmayacağını söyledi.

Kurtoğlu, Akademi'den mezun olan jandarma subaylarına "Güvenlik Yönetimi" lisans diploması ile subaylık diploması verileceğini belirterek, bunların jandarma teğmen rütbesiyle göreve başlayacaklarını anlattı.

Milli Savunma Üniversitesi ile Akademi'nin zaman zaman birbiriyle karıştırıldığına işaret eden Kurtoğlu, Üniversite'nin Milli Savunma Bakanlığı'na, Akademi'nin ise İçişleri Bakanlığı'na bağlı yükseköğretim kurumu olduğuna dikkat çekti.

Kurtoğlu, Akademi'ye kayıtlı öğrenci ve kursiyerlerin bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra sosyal yönden gelişimlerine de önem verildiğini belirterek, Akademi'de yürütülen eğitsel kol, gezi ve spor faaliyetlerine dikkat çekti.

Akademi'nin ERASMUS programına, şu an personel ve öğretim üyelerinin değişimi şeklinde tabi olduğunu anlatan Kurtoğlu, öğrenci değişimine dair çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yüksek lisans eğitimleri planlanıyor

Kurtoğlu, Akademi'nin yüksek lisans imkanlarıyla ilgili de konuştu.

"Akademimiz bünyesinde bir de Güvenlik Bilimleri Enstitümüz var. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm, Suç Araştırmaları, Güvenlik Yönetimi, Yönetim Bilimi ile Deniz Emniyeti ve Güvenliği alanlarında yakın zamanda lisansüstü eğitime başlamayı planlıyoruz. Programlarımızı YÖK'e sunduk. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyduğu alanlarda hem yüksek lisans hem de doktora sahibi personeli biz yetiştireceğiz."

Kaynak: AA