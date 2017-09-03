Sahil Güvenlik Komutanlığının yoğun bayram mesaisi

Yasa dışı geçişleri engellemek ve can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kurban Bayramı'nda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sahil Güvenlik unsurları, iç savaş, siyasi ve ekonomik belirsizlik gibi nedenlerle ülkelerini terk ederek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yabancı uyrukluların yoğun olarak kullandığı Kuzey Ege'deki geçiş güzergahlarını, gece görüş özelliğine sahip dürbünler ve termal kameralar ile 24 saat tarayıp kontrol altında bulunduruyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden sadece 5 deniz mili uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Midilli Adası, daha iyi yaşam için Avrupa'ya adım atmak isteyen yabancı uyrukluların geçmeye çalıştığı en yoğun noktalar arasında yer alıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek, yasa dışı geçişleri engellemek, özellikle olumsuz hava koşullarında bot ve teknelerin batması sonucu oluşan can kayıplarını önlemek amacıyla bölgede çalışmalarını etkin şekilde sürdürüyor.

7 gün 24 saat esasına göre çalışıyorlar

Kurban Bayramı dolayısıyla görevlerine ara vermeyen ve günün hemen hemen her saati görev yapan Sahil Güvenlik unsurları, tamamladıkları hazırlıklarının ardından son kontrollerini yaparak limandan ayrılıp en az 10 saat süren sahil güvenlik görevi için Kuzey Ege'ye açılıyor.

Yabancı uyrukluların yoğun olarak kullandığı çıkış noktalarını gece görüş özelliğine sahip dürbünler ve termal kameralar ile tarayıp bölgeyi kontrol altında tutan Sahil Güvenlik unsurları, en küçük temasta dahi alarma geçiyor.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları, 7 gün 24 saat esasına göre özellikle Ayvacık'ta Yeşil Liman, Kadırga Burnu, Bademli, Koruoba altı, Sivrice, Eşmece Boğazı, Gülpınar ve Assos açıkları ile Babakale sahil noktalarında yoğunlaşıyor.

Dürbün ve termal kameralar ile tespit

Dürbün ve termal kameralar ile tespit edilen verileri bot komutanına aktaran personel, yasa dışı geçiş ve bu kapsamda yaşanabilecek olası ölümleri önledikleri gibi balıkçı teknelerinden ticari gemilere kadar birçok deniz unsurunun da kontrollerini sağlıyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığına bağlı diğer kolluk güçleri olan jandarma ve emniyet birimleriyle koordineli görev icra ediliyor.

Kuzey Ege'den Marmara'ya uzanıp seyirlerini sürdüren ticari yük gemilerine telsiz teması da sağlayan Sahil Güvenlik unsurları, gemilerin geliş ve gidiş limanları, taşıdıkları yük ve genel bilgileri kayıt altına alıyor.