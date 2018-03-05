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Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Samsun'daki FETÖ'nün darbe girişimi davasında, eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Murat Özer'in de aralarında olduğu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Murat Özer ile emekli albay Hakan Kaya, yüzbaşı Hüseyin Baş, üsteğmen Ömer Binici, teğmen Murat Tuğrul Tekin, astsubay Çavuş Halil Çiftçi, astsubay kıdemli başçavuşlar Hasan Hüseyin Yılmaz ve Ömür Yolcu ile tutuksuz sanıklar kıdemli yüzbaşı Mert Küçük, astsubay çavuşlar Mustafa Kesenek, Mehmet Çaycı, Furkan Kara, astsubay kıdemli üstçavuş Tayfun Yılmaz ve avukatları katıldı.

Basına kapalı görülen duruşmada sanıklar beraatlerini talep etti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.

Sanıklar hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasından da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, sahil güvenlik karadeniz bölge komutanlığı
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