Sahibinin peşinden süt kamyonuna binen kedi, kendini araca kilitledi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sütçü, sütleri kamyona yüklerken, yaramaz kedisi de peşinden koşup, ön kapıdan süt kamyonuna bindi.
Kediyi fark etmeden araçtan inen sütçünün arkasından patileriyle kapının kilit düğmesine basarak, kendini araca kilitledi.
Kedinin kilitlediği kapılar bir türlü açılamayınca, çilingir çağrıldı.
Araçta sıcaktan bunalan kedi uzun süre hareketsiz kaldı.
2 saatlik uzun uğraşlar sonunda kedi araçtan çıkarıldı.
Kedi sahibinin kucağında rahat bir nefes aldı.
Kaynak: TRT Haber