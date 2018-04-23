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Sağlık ekipleri karla kaplı yolları açtı, hastanın imdadına yetişti

Van'da kepçe önce kardan kapanan yolları açtı sonra ambulansı çekti. Bütün bu çaba, hasta gence ulaşabilmek içindi.

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Sağlık ekipleri karla kaplı yolları açtı, hastanın imdadına yetişti

Van'ın Başkale ilçesinde mevsimler şaştı. Nisan ayının sonunda kar yağdı, yollar kapandı.

Kesendere Mahallesi'nde apandisit sancısı çeken 18 yaşındaki Belgin Uçer'in yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Harekete geçen ekipler için zorlu yolculuk başladı. Bölgeye sevk edilen ambulansa, karla mücadele ekipleri eşlik etti.

Yollar açıldı. Ambulansın zorlandığı yerlerde kepçe yeniden devreye girdi. Ambulans kepçeyle çekildi.

Sağlık ekibi hastaya ulaşabilmek için olağanüstü gayret gösterdi. Hasta kurtarma operasyonu tam 5 saat sürdü.

Hasta genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Van, hasta kurtarma
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