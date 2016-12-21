Sağlık çalışanlarına FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınan uzman doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, daha önce İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen veya açığa alınan, aralarında uzman doktor ve hemşirelerin bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, 17-25 Aralık sonrası Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor. AA