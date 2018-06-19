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Sağlık Bakanlığı'nın Sözleşmeli Personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'na 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı. Sonuçlar "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebiliyor.

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Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel yerleştirme sonuçları açıklandı

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