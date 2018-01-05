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Sağlık Bakanlığı'ndan 'grip salgını' iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı'nın grip salgını iddialarıyla ilgili açıklamasında, “Beklenmedik bir salgın veya bazı illerimizde olağan dışı bir artış gözlenmiyor.” denildi.

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Sağlık Bakanlığından grip salgını iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, medyada yer alan “Virüs Alarmı” başlıklı haberle ilgili açıklama yapılmasına gerek görüldüğü vurgulanarak, Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarımkürede grip hastalığının her yıl sonbahar aylarında başlayıp ilkbahar aylarında azalarak devam ettiğine dikkat çekildi.

Ülkede gribin seyrinin her yıl olduğu gibi bu yıl da Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edildiği, tüm yıl boyunca hangi grip virüslerinin etkili olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu yıl mevsimsel grip vakaları, geçmiş yıllar ile kıyaslandığında daha düşük düzeyde seyretmektedir. Beklenmedik bir salgın veya bazı illerimizde olağan dışı bir artış gözlemlenmemektedir. Hastalıktan korunmak için kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi, ellerin temiz tutulması, hasta kişilerle temastan kaçınılması, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmaması önemlidir. Hasta kişilerin kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve evde istirahat etmeleri, hem hastalığın iyileşmesini hızlandırmak hem de hastalığın bulaşmasının önüne geçmek için önemlidir. Bu nedenle grip olan kişilerin istirahat etmesi gerekmektedir. Hekim önerisi olmadıkça gelişigüzel ilaç kullanılmamalıdır."  

Kaynak: TRT Haber/İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, grip salgını
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