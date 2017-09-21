  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Sağlık Bakanlığından Ferhat Göçer açıklaması

Sağlık Bakanlığı, sanatçı Ferhat Göçer'in kuruma danışman olarak atandığına ilişkin haberleri yalanladı.

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Sağlık Bakanlığından Ferhat Göçer açıklaması

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sanatçı Ferhat Göçer'in Bakanlığa danışman olarak atandığına ilişkin basında haberler yer aldığı, bu haberin CHP'li bir milletvekili tarafından soru önergesine konu edildiği bildirildi.

Gerçekle ilişkisi olmayan söz konusu haberde kamuoyunu yanıltıcı unsurlar bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ferhat Göçer, 31 Ekim 2016'da 2016/4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama kurası sonucu Şanlıurfa Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanmış, 7 Kasım 2016'dan itibaren ise Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü emrinde geçici görevlendirilmiştir. Görevlendirildiği tarih itibarıyla, Göçer'in sanatçı yüzünden istifade edilerek sağlık okuryazarlığını geliştirecek bazı projelerde değerlendirilebileceği düşünülmüştür. Habere konu kişinin ne zaman yeniden açıktan atamasının, ne zaman geçici görevlendirmesinin yapıldığı tarihler net olarak bellidir. Personel hareketinden de anlaşılacağı üzere yeni bir atama ya da danışman olarak görevlendirmesinin söz konusu olmadığı çok açıktır."

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığından Ferhat Göçer açıklaması
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