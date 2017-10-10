Sağlık Bakanlığı'ndan eczanelere denetim

Eczanelere yönelik denetimler gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı'ndan, "Kurumumuz, eczanelere yönelik denetimler gerçekleştirmiştir. Meme kanseri ilacını reçetesiz satan ya da İlaç Takip Sistemi stok bildirimi yapmadığı tespit edilen eczacılar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." denildi.

Sağlık Bakanlığınca, alınan tüm tedbirlere rağmen meme kanseri ilacının piyasada bulunamadığı iddiaları üzerine eczanelere yönelik denetimler gerçekleştirildiği, denetimler sonucu meme kanseri ilacını reçetesiz satan ya da İlaç Takip Sistemi (İTS) stok bildirimi yapmadığı tespit edilen eczacılar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Manisa Eczacılar Odası Başkanı Devrim Bali'nin yaptığı bir açıklamanın, "29 liralık kanser ilacı internette 400 lira" başlığıyla internet sitelerinde yer aldığı kaydedildi.

Bakanlığın, "tamoxifen" etkin maddeli ilaçlardaki tedarik sorununu yakından takip ettiği vurgulanan açıklamada, verilen özel ithalat izinleri kapsamında şimdiye kadar 244 bin kutu ilacın ithal edildiği belirtildi.

Açıklamada, ekimde 127 bin, kasımda 48 bin kutu olmak üzere yıl sonuna kadar toplam 175 bin kutu ilacın daha ithal edileceği bildirilerek, son bir ay içerisinde 93 bin kutu ilacın (meme kanseri hastalarının aylık ihtiyacının yaklaşık iki katı) Türkiye'ye getirilerek piyasaya sunulduğu ifade edildi.

Toplam 419 bin kutu ilacın, hastaların ihtiyacını yıl sonuna kadar karşılayacak miktarda olduğu, gelecek süreçte ilacın Türkiye'de üretilmesinin planlandığı aktarılan açıklamada, "Hastalarımızın ilaca erişimde sıkıntı yaşamaması için alınan tedbirler doğrultusunda ilaç stoklarının anlık takibini sağlayan İTS verileri vatandaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. Bu çerçevede İTS portal sayfasındaki 'İlacım Nerede' butonundan il ve ilçe bilgisi seçildiğinde söz konusu ilacın hangi eczanede olduğu rahatlıkla görülebilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"İhbarlar titizlikle değerlendiriliyor"

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bu süreçte eczanelere yazı göndererek meme kanseri hastalarına reçete karşılığı ilaç verilmesini istediği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kurumumuz, alınan tüm bu tedbirlere rağmen meme kanseri ilacının piyasada bulunamadığı iddiaları üzerine eczanelere yönelik denetimler gerçekleştirmiştir. İlk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir'de olmak üzere toplam 31 eczane denetlenmiştir. Denetimler sonucu meme kanseri ilacını reçetesiz satan ya da İTS stok bildirimi yapmadığı tespit edilen eczacılar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Bu süreçte ayrıca, vücut geliştirmek isteyenlerin de söz konusu ilacı reçetesiz olarak temin ederek stokladıkları ortaya çıkmıştır."

Karaborsacılara yönelik hastalardan gelen ihbarların titizlikle değerlendirilip, gerekli işlemlerin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalarımızın ilaç konusundaki hassasiyetini de göz önünde bulundurarak stokçuluğu önlemek, karaborsacılara geçit vermemek adına sorumluluk mevkindeki kişilerin bu tür açıklamalar yapmaması, Bakanlığımızca yapılan açıklamaların ise takip edilmesi hususu önem arz etmektedir."